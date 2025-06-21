Российский «Орешник» останется без аналогов минимум пять лет

Генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, заявил aif.ru? что создание аналогов российского гиперзвукового комплекса «Орешник» займет у других стран не менее 3-5 лет.

По словам эксперта, существующие технологии не позволяют повторить ключевые особенности российского оружия. Главная сложность для потенциальных конкурентов — управление ракетой на гиперзвуковых скоростях (свыше 5-7 км/с).

«Тут надо иметь какие-то технологические хитрости или элементы заблаговременного введения контрольных изменений по курсу полета, по маневрированию или же надо управление ракетой делать совершенно новым», – отметил Попов.

По мнению эксперта, существующие разработки США, Китая и других государств пока не позволяют преодолеть проблему управления на таких скоростях. Даже при наличии аналогичных проектов их эффективность будет значительно ниже.

«Орешник» остается одним из ключевых элементов российского оборонного арсенала, обеспечивающим технологическое превосходство. По оценкам специалистов, до 2030 года это оружие сохранит статус уникального, не имеющего полноценных зарубежных аналогов.

Ранее сообщалось, что Мединский рассказал о требовании россиян ударить «Орешником» по Киеву.