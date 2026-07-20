Российский ответ Falcon 9 откладывается до 2031 года: что пошло не так с «Амуром-СПГ»

Американский космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер в своей новой статье проанализировал перспективы российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ». Он напомнил, что с момента презентации проекта прошло почти шесть лет, а его изначально воспринимали как ответ Falcon 9: носитель должен был получить многоразовую первую ступень, метановые двигатели и выводить до 10,5 тонны на низкую околоземную орбиту в возвращаемом режиме.

По словам Бергера, сейчас речь идет об экспериментальном аппарате, напоминающем тестовый прототип Grasshopper от SpaceX. В первом полете ему предстоит подняться меньше чем на километр и сесть вертикально в точку старта; во втором — набрать около десяти километров, отключить двигатель, а затем заново запустить его перед посадкой на выдвижные опоры. Обозреватель отметил, что такой график выглядит реалистичным, поскольку метановый двигатель РД-0169А пока находится лишь на ранней стадии огневых испытаний. По информации, представленной на стенде «Роскосмоса» во время Международного форума по безопасности, летные испытания «Амура-СПГ» планируется начать только в 2031 году.

Бергер подчеркнул, что когда проект официально представляли в 2020 году, первый полет ожидался в 2026-м, а теперь сроки сдвинулись еще на пять лет. Из этого, по его мнению, следует очевидный вывод: российский аналог Falcon 9 вряд ли появится в обозримом будущем, и даже при соблюдении нынешнего графика первая многоразовая ракета России взлетит спустя почти два десятилетия после того, как SpaceX впервые успешно посадила орбитальную ступень.