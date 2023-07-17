Российский певец перепутал языки и разозлился на белорусов за «украинскую» речь

Певец Александр Серов выразил возмущение белорусским фанатам, встретившим его на ЖД вокзале в Витебске, подумав, что они встречают его на украинском языке. Сообщается, что исполнитель перепутал украинский и белорусский языки. О ситуации с участием Серова рассказали MK.ru .

Серов приехал в Белоруссию, чтобы выступить на фестивале «Славянский базар». На вокзале слушатели поздоровались с ним на родном языке, но Серов подумал, что фанаты говорят на украинском, и начал их спрашивать, почему они его встречают таким образом.

Удивившись, местные жители поспешили на русском языке объяснить певцу, что он ошибся. Услышав это, Серов смутился и поспешно уехал с вокзала. Как сообщают, СМИ сообщают, что артист изначально был в плохом настроении, прятался от объективов и игнорировал вопросы журналистов.