Российский подросток оказался в реанимации после укуса паука

Мальчик 13-ти лет из Волгоградской области поступил в реанимационное отделение после укуса паука. Об этом сообщил местный Комитет здравоохранения в своих соц. сетях.

В посте ведомства объясняется, что пострадавший 13-ти лет помогал бабушке, когда его укусил паук. Сообщается, что по прошествию 15 минут, у мальчика заболела укушенная нога, а также живот и спина. Подросток позже пожаловался на жжение в груди.

Подростка привезли в местную больницу, откуда позже он был переведен в реанимацию.

Ребенку провели терапию, которая облегчила и улучшила его состояние. Сейчас оно оценивается медиками как стабильное.

Представители комитета предупредили, что зачастую пауки каракурты кусают людей в середине лета, когда у них проходит процесс миграции. Зачастую, подобные случаи происходят на природе.

Сообщается, что симптомы держатся от 3 до 10 дней. Если не оказать укушенному мед. помощь, то исход может стать летальным.