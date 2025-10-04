Российский политолог Сергей Мардан призвал «зачистить» Астану, а затем удалил пост
Политолог Мардан призвал начать СВО против Казахстана и Азербайджана
Фото: [Минобороны России]
Ведущий проекта «Соловьев Live» Сергей Мардан считает, что дроны, атаковавшие Орск, были запущены с территории Казахстана. Он предлагает провести «рейд» на территории этой страны. По его словам, Орский НПЗ подвергся атаке дронов, а расстояние от украинской границы до Орска составляет 1400 километров.
3 октября в городе Орск Оренбургской области Российской Федерации произошла атака с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным украинских медиа, целью ударов стало предприятие «Орскнефтеоргсинтез».
«Совершенно очевидно, что дроны запускались с территории Казахстана. Отсюда вопрос. Не пора ли провести рейд на территорию "независимого" Казахстана с целью устранить угрозы национальной безопасности России? Лучше всего сразу зачистку в Астане провести», — написал он в Telegram (орфография и пунктуация автора публикации полностью сохранены).
Фото: [соцсети]
Правда, практически сразу после публикации пост Мардана был удален. Но интернет все помнит.
Орск расположен всего в 165 километрах от казахстанского города Актобе.