Российский политолог Сергей Мардан призвал «зачистить» Астану, а затем удалил пост

«Совершенно очевидно, что дроны запускались с территории Казахстана. Отсюда вопрос. Не пора ли провести рейд на территорию "независимого" Казахстана с целью устранить угрозы национальной безопасности России? Лучше всего сразу зачистку в Астане провести», — написал он в Telegram (орфография и пунктуация автора публикации полностью сохранены).