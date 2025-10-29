Российский полицейский организовал незаконный бизнес с мигрантами

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против сотрудника полиции, подозреваемого в организации незаконной миграции и получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственных органах Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что преступную деятельность выявили в ходе совместных мероприятий военных следователей и сотрудников ФСБ.

По версии следствия, в 2023 году сотрудница полиции по вопросам миграции Елена Ивакина вместе с сообщниками Павлом Шумаковым и Фатхулло Файзуллоевой подавали фиктивные заявления о приеме в российское гражданство иностранных граждан за денежное вознаграждение.

Преступная группа смогла поставить на миграционный учет более 20 человек, незаконно оформив им документы. Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

