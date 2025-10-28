Детей мигрантов освободят от теста по русскому языку

Фото: [ Старинные книги на полке библиотеки в усадьбе Боблово в Клину/Медиасток.рф ]

В Государственную думу поступил законопроект, отменяющий обязательное тестирование по русскому языку для детей мигрантов, для которых он является родным. Инициатива касается в первую очередь репатриантов и культурно близких к России иностранных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Законодатели предложили изменить правила приема в школы для детей иностранных граждан. Согласно новому проекту, тестирование на знание русского языка больше не потребуется тем детям, для которых он является единственным родным языком. Авторы инициативы подчеркивают, что текущая процедура для таких категорий не имеет практического смысла.

В пояснительной записке к документу указано, что нововведение затронет в первую очередь репатриантов и детей из семей, культурно близких России. Для них прохождение формального языкового экзамена создает неоправданные бюрократические барьеры при зачислении в образовательные учреждения. Конкретный порядок освобождения от тестирования будет разработан Министерством просвещения РФ.

