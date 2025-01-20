Telegraph: НАТО закупает ракеты Marks 3 для блокировки РФ выхода из Балтики

Государства, входящие в Североатлантический альянс, приступили к осуществлению мер по мониторингу деятельности военно-морских сил Российской Федерации в акватории Балтийского моря. Об этом пишет британская The Telegraph.

По информации, полученной из источников, государства, входящие в состав Альянса, планируют ограничить доступ российских судов в свои территориальные воды. В частности, Швеция разместила на своей территории новую противокорабельную ракетную систему «Marks 3», которая может помешать выходу российских кораблей из портов Санкт-Петербурга и Калининграда.

«Впервые установленные „Marks 3“ могут поражать российские военные корабли в тот момент, когда они покидают Финский залив. В сочетании с датчиками в космосе и воздухе, на суше, на воде и под водой ракеты эффективно закрывают доступ в Атлантику российским военным кораблям, входящим и выходящим из Санкт-Петербурга и Калининграда», — приводится в материале издания.

Помимо Швеции, другие государства Балтийского региона также укрепляют свои оборонительные рубежи. Эстония и Латвия вложили значительные средства в закупку противокорабельных ракет, чтобы повысить свою обороноспособность и предотвратить возможные действия российского флота.

14 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил о начале патрулирования Балтийского моря военными кораблями НАТО в рамках новой инициативы «Балтийский дозор». Цель этой инициативы — усилить присутствие НАТО в регионе.