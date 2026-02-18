Российский путешественник рассказал о минусах отдыха в Китае

Российский турист побывал на китайском острове Хайнань дважды — в декабре 2024 года и в апреле 2025-го. Оба раза он остался доволен, но впечатления оказались совершенно разными. О них он рассказал порталу «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Мужчина сравнил этот курорт с Таиландом, Шри-Ланкой, Индонезией и Вьетнамом.

В декабре россиянин остановился в знаменитом отеле «Атлантис» в Санье. Это огромный комплекс с аквапарком, океанариумом и десятками ресторанов. Атмосфера напоминала «Диснейленд» — сказочно, но очень шумно, отметил он.

По его словам, курорт был заполнен китайскими семьями и шумными компаниями из России, а европейцев там почти не встречалось. К плюсам декабрьского отдыха турист отнес новогоднее настроение, отсутствие комаров и недорогие фрукты, к минусам — переполненные пляжи, высокие цены на еду и сувениры, огромное скопление туристов.

В апреле россиянин выбрал другой отель — The Ritz-Carlton Sanya с уединенными виллами, спа-комплексом и частным пляжем. Стоимость проживания оказалась ниже, чем зимой, а аудитория — гораздо спокойнее. Там было много пар, самостоятельных путешественников, европейцев и даже австралийцев.

Кроме того, отметил турист, китайцы разъехались после празднования своего Нового года, а россиян тоже стало меньше. Цены на курорте упали на 30–40%, а климат стал более приятным.

Хайнань — место контрастов, подытожил россиянин. Зимой это шумная сказка для любителей тусовок, весной — рай для спокойного и бюджетного отдыха. Главное — выбрать правильный сезон.

