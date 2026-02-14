Забудьте про Европу: россияне нашли забытый рай для летнего отдыха за копейки

Путешественник, дважды посетивший китайский курорт Санья в разные сезоны, поделился наблюдениями о погоде и атмосфере на острове. Он рассказал, когда на Хайнане лучше всего застать пляжную погоду, а когда — насладиться тишиной и низкими ценами. Об этом пишет АБН24 .

Опытный путешественник сравнил две поездки на популярный китайский курорт Санья, расположенный на острове Хайнань, и определил оптимальное время для визита. По его словам, декабрьский отдых идеально подойдет любителям классического пляжного времяпрепровождения: столбик термометра в этот период держится на отметке 22 градуса, а вода прогревается до 23 градусов тепла.

В первый зимний месяц на острове наблюдается наплыв туристов. Курорт заполняют семьи из Китая и россияне, тогда как европейцев в это время встречается сравнительно немного. Путешественник отметил, что в декабре работает максимальное количество отелей и ресторанов, а из достопримечательностей особого внимания заслуживают храмовый комплекс Наньшань и потухший вулкан Ма Ань.

Совершенно иную картину турист наблюдал весной. В апреле на Хайнане становится гораздо спокойнее: основную массу отдыхающих составляют пары и туристы-одиночки. Температура воздуха и воды выходит на комфортные 26 градусов. В это время повсеместно действуют скидки, что делает посещение таких мест, как Обезьяний остров и термальные источники Наньтянь, особенно приятным.

Для передвижения по острову бывалый путешественник рекомендует выбирать скутер. Аренда такого транспорта обойдется примерно в 500 рублей за сутки. Экскурсионную программу, по его мнению, лучше доверять местным гидам, которые знают регион досконально.

