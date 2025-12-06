Российский путешественник соорудил велосипед из бамбука, на котором хочет проехаться по США

Российский путешественник Александр Смагин начал необычную экспедицию, в ходе которой планирует проехать практически всю территорию США на велосипеде из бамбука, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Маршрут длиной в 40 тыс. км пройдет от Аляски до самой южной точки континента — Огненной Земли (архипелаг в Южной Америке). Уникальный велосипед был изготовлен на заказ в Санкт-Петербурге специально для этого путешествия.

Смагин выбрал бамбук в качестве основного материала из-за его легкости, которая обеспечивает мягкость хода, и высокой ремонтопригодности. Он объяснил, что в случае поломки велосипед можно починить даже в полевых условиях, используя подручные материалы.

У россиянина уже есть опыт длительных поездок на этом транспортном средстве. Он испытывал бамбуковый велосипед во время путешествия по Африке, где под палящим солнцем материал дал трещину.

Однако это не остановило экстремального путешественника — он успешно продолжил путь, перемотав повреждение изолентой.

