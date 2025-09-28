Российский регион был частично отключен от электричества после атак — видео

После удара ВСУ по энергетической инфраструктуре Белгородской области возникли серьезные перебои с электричеством. Об этом губернатор региона Вячеслов Гладков рассказал в своем телеграм-канале, также приведя информацию о начале восстановительных работ и пострадавших мирных жителях.

В Белгородской области возникли серьезные проблемы с электроснабжением после атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор региона Вячеслав Гладков также уточнил, что есть значительные перебои с подачей электроэнергии и в данный момент оценивается ущерб. Он подчеркнул, что восстановительные работы уже начались, а важные объекты, такие как больницы и водоканал, переведены на резервное питание.

Гладков предупредил жителей о возможных сбоях в работе системы оповещения о воздушной опасности. Он призвал их быть бдительными и не находиться на улице. Помимо этого, глава региона сообщил о двух пострадавших в результате обстрела Белгорода: мужчина с осколочным ранением живота и женщина с баротравмой были госпитализированы.

Ранее российская ПВО сбила за ночь 41 украинский беспилотник.