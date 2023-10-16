Российский рок-музыкант вернется в Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной

Андрей Макаревич* в свое время завоевал любовь российской публики. Однако после начала СВО он уехал в Израиль, осуждая решение, принятое главой государства. Но и этим его антироссийские действия не ограничились. Известно, что певец крайне негативно высказывался в адрес россиян, о чем пишет издание «Утро.ру» .

А посла эскалации конфликта между Израилем и Палестиной Макаревич* поддержал свою историческую родину, отказавшись от миролюбивой повестки, поскольку он – этнический еврей.

И артист решил вернуться туда, несмотря на боевые действия. К слову, войну он не застал, потому что гастролировал в Европе. Приехать раньше он не мог, дабы не отменять концерты (хоть какой-то источник заработка ныне востребованного в России музыканта).

*Признан иностранным агентом в РФ