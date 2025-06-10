Российский рынок недвижимости оказался на грани взрыва

Директор VSN Group Яна Глазунова в беседе с gazetametro.ru рассказала про тренды на рынке недвижимости, а также жилье, которое наиболее выгодно покупать в 2025 году.

Российский рынок жилья переживает период адаптации к высоким ставкам, но эксперты прогнозируют скорый рост спроса. Пока комфорт-класс замер в ожидании расширения семейной ипотеки, премиальный сегмент демонстрирует устойчивый рост даже за пределами МКАД.

По словам эксперта, спрос на комфорт-класс сегодня зависит от господдержки. Если с 15 июня семейную ипотеку разрешат семьям с детьми до 14 лет, сегмент может оживиться. Пока же покупатели выбирают компактные квартиры с минимальным чеком. В премиуме ключевым инструментом стали реалистичные рассрочки — стартовый взнос 40–50% и гибкие схемы платежей.

«Также высокий интерес у инвесторов вызывают пресейлы. В декабре стартовал проект по пресейлу на Павелецкой, и с момента запуска до перехода на ДДУ цена на него выросла почти на 40%. Это подтверждает возможность заработка на подобных этапах», — отметила собеседница.

Девелоперы делают ставку не только на финансы, но и на качество жизни. В новых ЖК появляются театры, кинотеатры и даже филиалы музеев. За МКАД набирают популярность клубные поселки с городской инфраструктурой: от школ до премиальных SPA.

Даниил Щербаков, медиадиректор Dar Development, добавил, что ставки стабилизируются и ипотека вновь станет доступной. В этом случае рынок недвижки буквально взорвется — по аналогии со всплеском в ресторанной сфере после снятия пандемийных ограничений. По этой причине брать жилье в 2025 году будет наиболее целесообразным решением.

Ранее сообщалось, что границы 2,7 тыс. населенных пунктов внесли в реестр недвижимости Подмосковья.