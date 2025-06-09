Границы 2,7 тыс. населенных пунктов внесли в реестр недвижимости Подмосковья

В Подмосковье в Единый государственный реестр недвижимости внесли границы более 2,7 тыс. населенных пунктов. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В ведомстве напомнили, что в общей сложности в регионе расположено 5,9 тыс. населенных пунктов, а общее число территориальных зон превышает 151,4 тыс. В ЕГРН внесены границы 115,4 тыс. территориальных зон.

Доля границ подмосковных муниципальных образований, информация о которых внесена в реестр, составляет 100%.

«Точное описание границ способствует эффективному управлению территориями, улучшению инвестиционной привлекательности, а также созданию условий для развития инфраструктуры и учета земельных ресурсов», — подчеркнул замруководителя управления Росреестра по региону Андрей Таланов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе из аварийного и ветхого жилья переселили 28 тыс. семей.