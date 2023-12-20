Российский сенатор рассказал о попытке ВСУ мобилизовать четырнадцатилетнего подростка

Об этом вопиющем случае сообщил член Совета Федерации Игорь Кастюкевич. По его утверждению, Киев относится к детям, как к ресурсу, который можно потратить. Поэтому тем, кто содержится в детдомах, приходят повестки о мобилизации. Это несмотря на то, что такие детдомовцы еще не достигли призывного возраста.

«Поступают вопиющие и преступные факты о мобилизации на Украине подростков, проживающих в детских домах. Повестки приходят 14-16-летним пацанам», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Сенатор рассказал историю одного из таких детей. В свое время он был эвакуирован на российскую территорию из Херсонской области. Над парнем, которому было 14 лет, была установлена опека. Но в дальнейшем его забрали сестры и увезли с собой на Украину. Там мальчик очутился в детдоме. Всего через пару недель юноше пришла повестка о призыве в армию.