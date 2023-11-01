Российский школьник впервые победил на международном конкурсе китайского языка

Всемирный конкурс китайского языка «Китайский язык - это мост» проходил в Пекине, и его победителем стал Данил Пышный, слушатель института Конфуция Дальневосточного федерального университета.

В данном конкурсе участвует более 130 стран, и он стремится возбудить интерес к китайскому языку во всем мире. Региональный этап проводился во Владивостоке.

«Данил показал лучший результат среди участников Евразийского континента и стал первым победителем из России за всю историю соревнований», - сообщили по этому поводу представители университета.

Их слова привело ТАСС. Ректор вуза Борис Коробец от души порадовался тому, что его воспитанник смог достичь такого выдающегося результата. Он пожелал Данилу добиться со временем еще больших высот.