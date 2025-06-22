Более 18 тыс человек следят сейчас за пролетом пассажирского Boeing-737 «Белавиа» над Ираном

За движением пассажирского самолета «Белавиа», который следует по маршруту Дубай — Минск, на мониторинговом сайте Flightradar24 наблюдают 18 тысяч человек. В данный момент воздушное судно модели Boeing 737 находится над небезопасной территорией Ирана.

Перед пролетом представители авиакомпании «Белавиа» проинформировали, что были вынуждены скорректировать маршрут борта в Дубай, который пролетал над Ираном. По их словам, самолет должен был лететь в обход потенциально небезопасных территорий.

Сегодня стало известно, что Иран, в связи с ракетными ударами со стороны Израиля, продлил закрытие воздушного пространства еще на 24 часа. Об этом сообщает агентство ISNA, ссылаясь на Министерство транспорта Ирана. Согласно предоставленной информации, воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 (время местное) 23 июня.

Ранее сообщалось, что США направили к границе с Ираном два военных транспортника.