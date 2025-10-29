Российский стоматолог отсудил более 100 тыс. руб. у казахстанских конкурентов за кражу идеи

Российский стоматолог выиграл суд против казахстанских конкурентов, скопировавших его обучающий ролик в Instagram*, пишет Liter.kz со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Врач опубликовал видео о кариесе на молочных зубах, идею которого без его разрешения использовали другие медики из Казахстана. Они полностью скопировали контент.

Суд признал такие действия нарушением авторских прав. Для расчета компенсации использовали данные статистики — ролик увидели более 37 тыс. человек, а общее количество просмотров превысило 49 тыс.

Казахстанскую клинику обязали выплатить 786 400 тенге (около 117 тыс. руб.). Представители стоматологии пытались оспорить это решение, но апелляционная инстанция признала его законным и оставила в силе.

