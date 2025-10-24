Россиянка проиграла суд аэропорту Сочи после опоздания на рейс

Жительница Южно-Сахалинска обратилась в суд с иском к аэропорту Сочи на миллион рублей после того, как пропустила свой рейс, заблудившись в зоне дьюти-фри. Как сообщило издание TourDom, исковые требования были полностью отклонены.

По информации издания, гражданка по имени Ольга прибыла в аэропорт заблаговременно. Однако процедура досмотра заняла больше времени из-за технических неполадок и большого потока пассажиров.

Выйдя в зону вылета за 10 минут до окончания посадки, женщина растерялась от обилия рекламы, случайно зашла не в ту дверь и оказалась в торговой зоне, где, по ее словам, не было понятных указателей. В результате она буквально на одну минуту опоздала к выходу на посадку.

Несмотря на вызов полиции, пассажирке пришлось приобретать новый авиабилет. В своем исковом заявлении она требовала не только компенсации морального вреда, но и обязать аэропорт демонтировать часть рекламных конструкций и торговых рядов, которые, по ее мнению, мешают ориентироваться.

Суд, изучив материалы дела, постановил, что планировка зоны не нарушает требований, а навигация в дьюти-фри не препятствует своевременному проходу пассажиров к гейтам.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья проиграла суд Etihad после панической атаки перед вылетом.