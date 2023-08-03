Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента

Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 400 тысяч рублей корпорации Apple за неудаление недостоверной информации.

Отмечается, что для компании это первый подобный штраф в России. Ей назначено наказание «ниже низшего», с учетов доводов защиты, представленных в ходе разбирательства

Apple признана виновной в неудалении подкастов и приложений, содержащих фейковую информацию о СВО на Украине, а также информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Адвокаты Apple ходатайствовали о проведении закрытого заседания с целью неразглашения коммерческой тайны. Их просьба была частично удовлетворена – до оглашения вердикта из зала были удалены представители СМИ.