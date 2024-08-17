Проданный Россией советский авианосец «Минск» загорелся в Китае

В Китае на реке Янцзы загорелся бывший советский авианосец «Минск», который был продан Россией в 1990-е годы, сообщило РИА Новости.

Возгорание произошло во время работ по демонтажу и реставрации авианосца, который сегодня находится в научно-техническом индустриальном парке Суситун.

В пожарно-спасательной бригаде парка заявили, что пожар потушен, пострадавших нет.

Авианосец «Минск» был продан на слом в Южную Корею в 1995 году, однако его перекупила китайская компания, после чего корабль долгие годы находился в парке развлечений в Шеньчжене.

Ранее сообщалось, что на производственном здании в Люберцах произошел крупный пожар.