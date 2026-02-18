Российский турист нырнул в океан за тонущей собакой на Бали

На Бали развернулась драматичная сцена с участием российского туриста, который бросился в океанские волны, не раздумывая кинувшись на помощь тонущей собаке. По словам свидетелей происшествия, хозяин животного не отважился прыгать в воду.

Как сообщает телеграм-канал Baza, заметив, что пес отчаянно борется с течением, мужчина из РФ без колебаний нырнул в воду. Ему удалось подплыть к животному, однако выбраться на берег самостоятельно у него не вышло — силы оказались неравны из-за мощного обратного течения, представляющего серьезную опасность даже для опытных пловцов.

К счастью, на подмогу подоспел местный серфер. Совместными усилиями, после почти десятиминутного противостояния стихии, им удалось вытащить пса на сушу. На данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся и герой-россиянин, и его четвероногий подопечный.

Ранее сообщалось о том, что в Одинцове пса с пакетом еды сняли на видео и назвали новым курьером.