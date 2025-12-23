Российский турист слетал в США и описал стиль одежды американцев фразой из трех слов

Путешественник из России не так давно посетил Соединенные Штаты и в своем личном блоге #делайчехочешь, опубликованном на платформе «Дзен», охарактеризовал стиль одежды американцев как «люблю и не понимаю».

В ноябре, когда на улице становится холодно, в очереди у кассы в магазине можно встретить человека в купальнике или шлепанцах. Американцы же нередко выходят из дома в пижамах, поведал автор публикации.

В России люди даже мусор, порой, выбрасывают в праздничной одежде, напомнил путешественник.

Также турист добавил, он заметил, как жители США довольно часто выбирают легинсы, одежду оверсайз, а то и вовсе — необычные наряды в стиле супергероев.

Ранее сообщалось, что тревел-блогер из России слетала в США, а после навсегда разочаровалась в российских семьях.