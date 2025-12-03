Тревел-блогер из РФ слетала в США, а после навсегда разочаровалась в российских семьях

Путешественница из России Марина Ершова посетила Соединенные Штаты Америки и провела анализ семейных отношений в этой стране, сравнивая их с тем, что она видит на своей родине. Свои размышления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор статьи подчеркнула, что в США люди помогают друг другу с такой самоотдачей, которая не свойственна для других стран. По её мнению, в Америке поддержка родственника — это обычное дело, а не услуга.

«Если брату нужен грузовик, двоюродный дядя просто отдаст свой на день. Если племяннице нужно перевезти вещи, тетя приедет и поможет. Если кто-то заболел — ему организуют график помощи: кто готовит еду, кто возит куда надо, кто сидит с детьми», — такими фразами описала увиденное россиянка.

По мнению Ершовой, в России «семейное» обычно проявляется в особых случаях, таких как свадьбы, крестины и юбилеи, когда что-то дарят. В отличие от США, где семейные ценности могут выражаться более разнообразно и регулярно, в России такие моменты играют ключевую роль в демонстрации семейных связей.

«А вот когда тебе нужна помощь — настоящая — тут внезапно у всех дела, астероидная опасность, пять работ и "слушай, ну ты держись"», — заключила путешественница.

В США, по словам россиянки, родственники редко ходят друг к другу в гости каждые выходные и могут годами не видеться, но при этом они "всегда в курсе жизни друг друга". Они знают, кто женился, кто развелся, у кого ребенок первоклашка, кто страдает депрессией или получил новую работу. Несмотря на это, они постоянно поддерживают связь: звонят, пишут сообщения и собираются на праздники.