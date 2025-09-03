Турист заработал разрыв селезенки из-за «таблетки» в Геленджике
Kub Mash: мужчину выбросило с аттракциона на российском курорте
Турист получил серьезную травму во время катания на водном аттракционе. Об этом сообщил телеграм-канал Kub Mash.
По данным источника, 21-летний отдыхающий на пляже 2К25 решил прокатиться на популярном надувном аттракционе, известном как «таблетка». Во время катания мужчина выпал из сидения и, предположительно, ударился о воду, что привело к разрыву селезенки.
В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося. Сообщается, что инструкторы, ответственные за безопасность, проигнорировали предупреждения о сильном ветре, который мог усложнить управление аттракционом и повысить риск травмирования отдыхающих.
