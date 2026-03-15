Российский турист застрял в Дубае на 10 дней и потратил 440 тысяч рублей
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке авиасообщение с Дубаем было нарушено, что привело к непредвиденным тратам для российского путешественника. Как сообщает РИА Новости, мужчина был вынужден остаться в Объединенных Арабских Эмиратах на лишние полторы недели, что обошлось ему в круглую сумму.
Суммарные расходы на питание и отель достигли 440 тысяч рублей. Особенно неприятным сюрпризом стало отношение к размещению: если организованным группам туристов проживание компенсировали, то самостоятельным путешественникам пришлось решать проблему за свой счет. При этом даже платное заселение далось нелегко.
«Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счет. Причем даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь [на заселение]», — поделился он пережитым.
В итоге отпуск в Эмиратах растянулся на десять дополнительных дней.
Ранее сообщалось о том, что застрявшие в Дубае туристы из России помогают друг другу через чаты.