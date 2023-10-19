Российский ударный дрон «Герань» метким попаданием разнес в Сумах объект инфраструктуры ВСУ

Инфраструктурный объект в украинском городе Сумы получил серьезные повреждения, проинформировала в соцсетях пресс-служба Сумской ВГА.

Ранее сообщалось о серьезных взрывах в Сумах, но без уточнения характера повреждений.

«В результате атаки ударного дрона «Герань» ВС РФ в Сумах повреждён объект инфраструктуры», - сообщил официальный аккаунт военно-гражданской администрации Сумской области.

В настоящее время атаки российских дронов по инфраструктурным объектам ВСУ продолжаются. В Сумской, а также Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях звучит воздушная тревога.