Российский уникальный ИИ начинает диктовать мировые тренды

В России специалисты смогли наделить искусственный интеллект (ИИ, AI) уникальными особенностями, которые задали тренд по всему миру. Страна стала сильным конкурентом в борьбе за технологическое лидерство. Изобретатель и ученый Владимир Арлазаров в беседе с URA.RU рассказал, какие вызовы принимает российская AI-отрасль.

Нейросети, ИИ и технологические новинки будут определять будущее не только страны, но и мира в ближайшие десятилетия. AI задействовали уже почти во всех сферах. Часто это упрощает работу человеку, особенно в профессиях с длительным обучением.

«Россия, с точки зрения науки, является частью целого мирового дискурса, задает свои тренды в области ИИ. У нашей страны есть собственные уникальные течения в искусственном интеллекте, которые развиты лучше, чем у других», — отметил Владимир Арлазаров.

Отличие российского развития ИИ в том, что страна не имеет доступа к сверхмощному железу и масштабному финансированию, но все равно достигает впечатляющих результатов. Сейчас разработчики стараются уменьшить вычислительную сложность алгоритма не навредив качеству. Это тяжело, но уже можно говорить об успехах и прогрессе в развитии математической школы.

Ученый отметил, что России бессмысленно копировать западные разработки, так как свое отставание в микроэлектронике страна должна восполнить сама. Копирование лишь станет повторением чужих ошибок. К тому же, кто быстрее продвинется в области AI, тот окажется в более выгодной геополитической позиции, заключил ученый.

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