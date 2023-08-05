Российский внутренний туризм дорожает быстрее зарубежного

Согласно данным сервиса Travelata, средний чек при приобретении тура на популярные курорты внутри РФ вырос в августе на 15-33% год к году. Самый сильный рост наблюдается на Черноморском направлении. Средняя стоимость поездки в Абхазию выросла более чем на 33%, и теперь путешествие туда будет стоить до 114,5 тысяч рублей. Стоимость курортов в России выросла почти на 30%, и обойдется теперь до 98,3 тысячи рублей.

Вице-президент союза туриндустрии РФ Дмитрий Горин рассказал, что средняя стоимость зарубежных путешествий выросла на 20-40%. Причиной для этого послужило падение отечественной валюты больше чем на 60% в прошлом году. Горин указал на то, что туристы самостоятельно могли выбирать более короткие туры и менять отели или локации. Влияет и снижение стоимости на перевозку за границу из-за возросшего предложения. Он подчеркнул, что это тоже влияет на отечественные курорты, не позволяя ценам «перегреваться».