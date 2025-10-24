Российский военкор Коц призвал преподнести Западу сюрприз на ядерном полигоне

Российский военный корреспондент Александр Коц в эфире радиостанции «Радио КП» заявил о необходимости преподнести Западу неожиданный шаг на ядерном полигоне. Он подчеркнул, что единственный способ предотвратить масштабный конфликт — это убедительно продемонстрировать свою мощь.

Коц подчеркнул, что в случае усиления конфликта наиболее уязвимой страной окажется Украина, а каждое новое предложение для Киева будет менее привлекательным, чем предыдущее.

«У нас единственный шанс удержаться от этого конфликта —это становиться сильнее и диктовать свою непреклонную волю с позиции преобладающей силы... Владимир Владимирович тут намекнул, что есть у нас еще парочка сюрпризов, которые мы можем преподнести, — ну, надо их преподнести», — заявил журналист.

22 октября в России прошли учебные запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В частности, были запущены ракеты комплекса «Ярс» и «Синева», которые являются частью стратегических ядерных сил страны.