Командир танкового взвода 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), известный под позывным «Берсерк», рассказал военкору RT Владу Андрице, как проходила операция под Уледаром.

На штурм бойцы ТОФ выдвинулись рано утром. Как рассказал Берсерк, он заходил в штурм одним из самых первых, а спину прикрывали ББМ с пехотой. Условия были непростыми: кругом установился едкий смог и непроглядный дым. Идти приходилось по выясненным заранее ориентирам.

Военные смогли расчистить себе путь через лесополосу и зайти в Угледар с западной стороны.

«Войска противника в городе практически остались замкнуты... Переломной точкой в угледарской истории стало», — отмечает командир с позывным Берсерк.

Операция прошла успешно, Угледар был освобожден. Командир танкового взвода получил медаль «За храбрость» первой степени.

Напомним, что Угледар, важный со стратегической точки зрения город, освободили 1 октября 2024 года. Этот город под контролем ВС РФ.

Ранее сообщалось, что резервы украинских сил начали активно перебрасывать в Торецк.