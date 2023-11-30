Российский военный флот получил сразу две атомные подводные лодки

В ВМФ России были переданы две подлодки-атомохода. Одна из них носит название «Красноярск», а вторая – «Александр III».

Представители предприятий-производителей и флота подписали официальные документы, по которым морякам передаются две подлодки. «Александр III» относится к классу стратегических, он выпущен по проекту «Борей»/«Борей-А». Он стал седьмым кораблем, который построен в рамках данного проекта. «Красноярск» является многоцелевой подводной лодкой, и его построили по проекту Ясень»/«Ясень-М». Эта субмарина стала четвертой по счету среди своих «одноклассников». А буквально вчера в рамках того же проекта была спущена на воду лодка «Архангельск». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

«Официальная церемония поднятия флага на двух атомных ракетоносцах состоится после 10 декабря», - рассказали журналистам.

Боевой корабль считается принятым в ВМФ только после поднятия на нем Андреевского флага.