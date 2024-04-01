Российский военный, которому помог боец ВСУ, перенес операцию

Боец ВС РФ с позывным Саид получил тяжелые ранения в сражении за Авдеевку, но протянул до получения медицинской помощи, так как украинский солдат носил ему воду и оказывал другую посильную помощь. Сейчас военный уже перенес операцию, сообщает RT .

Саид получил переломы ноги, руки и лишился глаза во время участия в боях за Авдеевку. Он находился в одной из зон, которую буквально накрыло бесконечным артобстрелом. После получения травм, сослуживцы спрятали его под столом в детском саду, накрыв одеялом. Помощь далее оказывал украинский военный, который пришел сдаться в плен. Они провели вместе три дня, за которые нашли общий язык. Украинец постоянно носил воду пострадавшему.

Сам Саид рассказал о своих впечатлениях и дальнейших планах на жизнь, на которую он недавно и не рассчитывал.

«Свое, наверное, отвоевал уже. Хочется детей воспитывать, смотреть, как они растут. Но если скажут снова ехать на передовую — поеду», — признался Саид в беседе с RT.

Недавно Саиду провели операцию на ноге, он проходит восстановление. Его спаситель находится в одном из госпиталей в ЛНР, однако о его состоянии уточнений нет.

Ранее сообщалось, что пленный украинец рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки.