Российский военный рассказал об уничтожении западной техники под Авдеевкой

Боец русской армии, участвующий в спецоперации, рассказал об уничтожении западной техники и наемниках на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости .

Боец 1-й Славянской бригады с позывным «Водолаз» рассказал, что украинская армия постоянно пытается провести контратаки. Российские военные специально подпускают их ближе, что позволяет уничтожить больше сил противника. Он отметил, что буквально вчера под Авдеевкой ликвидировали две американских гаубицы.

«Водолаз» также отметил, что на самом деле под Авдеевкой почти не воюют украинские военные, в основном там присутствуют наемники, которые использую предоставленную странами НАТО технику.