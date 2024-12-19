Волонтер Виталий из Курска помог беременной женщине с детьми в Судже избежать смерти, сообщает RT . Как отмечает канал, захватывающая история спасения произошла в августе.

Собеседник канала из числа волонтеров рассказал, как стал свидителем жуткой картины на въезде в город. По его словам, у Суджи лежали тела, а недалеко от них женщина с округлившимся животом. При этом потерявшую сознание горожанку обнимали дети. Они плакали из-за состояния матери, а также горевали о смерти отца: его тело находилось рядом.

Сама мать ребят была в шоковом состоянии. Тогда волонтер Виталий стал помогать им погрузиться в машину. Делать все приходилось быстро, так как неподалеку находились наемники с британскими флагами из рядов ВСУ. По словам активиста, вояки вели себя странно.

«Явно были под наркотой, по глазам было видно. Я каждую секунду ждал выстрела с их стороны, но они были заторможенные. Благодаря этому я чудом смог вывезти эту семью», — добавил собеседник RT.

В процессе спасения женщины и ее детей волонтер получил ранение, так как ВСУ открыли огонь. Однако несмотря на все попытки, жителей Курской области удалось вывезти из Суджи благополучно.

Ранее сообщалось, что ВСУ разделили мать и дочь из курской Суджи после вывоза на Украину.