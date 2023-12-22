Российский врач развеял миф про вред майонеза

Полюбившийся многим французский соус считают вредным продуктом, однако специалисты по питанию с этим не согласны.

Эндокринолог Татьяна Филиппова в эфире канала «Санкт-Петербург» рассказала, какой майонез считается настоящим и полезным, а какой действительно может причинить вред здоровью при регулярном употреблении.

Как напомнила специалист, майонез готовится на основе яиц и растительного масла. Главное перед покупкой готового продукта внимательно изучить состав: в нем должно быть минимальное количество стабилизаторов E415, E440, а также загустителей E1414 и E1422. Также не стоит есть продукт, если у него странный цвет, комки и нехарактерный запах.

«Майонез может быть с разным составом, а в классическом составе майонеза ничего критичного нет», – убеждена специалист.

Врач напомнила, что первыми в составе на этикетке указывают ингредиенты, которых в продукте больше всего. Если на первых позициях растительное масло, яичный желток, вода, соль, уксус и другие привычные продукты, то это говорит о неплохом качестве продукта. Также в майонез могут добавить уксус, лимонный сок и горчичное масло. Опасаться стоит товаров с заменителями этих позиций, сообщают Тульские известия.

По словам Филипповой, любой продукт при чрезмерном употреблении не может быть полезным, но при осторожном введении в меню, вреда не будет. Однако самым лучшим вариантом для заправки новогодних салатов станет приготовление домашнего майонеза.