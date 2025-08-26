Российским альпинистам могут запретить восхождения без инструктора

В ходе осенней сессии Государственной Думы профильный комитет по туризму планирует рассмотреть вопрос о введении ограничений на самостоятельные восхождения альпинистов.

Как сообщил председатель комитета Сангаджи Тарбаев, инициатива предполагает запрет на подъем выше определенной отметки или прохождение маршрутов высших категорий сложности (5-6) без инструктора и документального подтверждения соответствующей подготовки.

Парламентарий отметил, что в настоящее время законодательство не ограничивает альпинистов в совершении самостоятельных восхождений на любые высоты. Для детальной проработки данной инициативы до конца текущего года запланировано совещание с участием представителей Минэкономразвития и экспертов в области экстремального туризма. Его целью станет выработка конкретных мер по регулированию индустрии и повышению безопасности, которые в дальнейшем будут оформлены в виде законодательных поправок.

Ранее сообщалось о том, что двое иранских альпинистов погибли на пике Победы в Киргизии.