Российским детям будут прививать культуру обращения с животными

Доброжелательное отношение к животным нужно прививать детям с детства, считает член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР). Важно, отметила она в интервью РИА Новости, чтобы у детей животные ассоциировались с другом, защитником и помощником. А помочь им в этом должны взрослые.