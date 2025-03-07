Российским детям будут прививать культуру обращения с животными
Юных россиян будут учить заботиться о животных
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Доброжелательное отношение к животным нужно прививать детям с детства, считает член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР). Важно, отметила она в интервью РИА Новости, чтобы у детей животные ассоциировались с другом, защитником и помощником. А помочь им в этом должны взрослые.
Нужно донести до юных россиян, что нельзя бросать питомцев и делать их безнадзорными, так как бездомные животные становятся источником повышенной опасности для людей, а виноваты в этом безответственные хозяева.
«Прививать правильное отношение к животным никогда не поздно. Главное показать детям, что завести животное – это ответственное дело. Нужно сделать все возможное, чтобы они жили в доброй атмосфере», — заключила она.
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