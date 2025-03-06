Кинолог рассказала, как отличить заводчика породистых питомцев от мошенника

Ростовский кинолог Анастасия Левен рассказала, как сэкономить на покупке породистых питомцев. Первое правило — не отзываться на объявления, где указана подозрительно низкая стоимость, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, трендовых собак продают в среднем от 40 тыс. руб. В 2024 году была зарегистрирована новая порода — американский булли. Стоимость щенков достигает 350 тыс. руб. Модными породами кошек считаются ориентальная, шотландская вислоухая и британская гладкошерстная. Стоимость котят начинается от 31 тыс. руб. RostovGazeta ознакомилась с ценами, изучая сайты бесплатных объявлений. Кинолог Анастасия Левен рекомендует не связываться с продавцами, предлагающих питомца по более низкой цене.

«Ни один заводчик не будет целенаправленно обесценивать свой труд. За такими объявлениями скрываются либо мошенники, выдающие животных за породистых, либо недобросовестные заводчики, пытающиеся сбыть больных животных. В итоге такая экономия выльется в огромные деньги, стресс для вас и животного», — отметила эксперт.

В целях экономии кинолог Левен рекомендует отказаться от новых пород. Первое время они слишком дорогие. Через несколько лет стоимость будет снижена. Эксперт привела пример. Ранее мейн-куны стоили около 60 тыс. руб., а теперь в два раза дешевле. Кинолог прогнозирует, что аналогично произойдет со стоимостью модных померанских шпицев.

Кинолог высказал мнение, что при выборе питомца не стоит обращать внимание на модные тренды. Важно разобраться, реально ли нужен питомец. Затем понять, для какой цели — начинать утро с пробежки или обрести неспешного компаньона. И тогда определять породу питомца.

Ранее кинолог дал советы по защите от агрессивных собак.