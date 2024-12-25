Российским пенсионерам напомнили об одной важной льготе

Российские пенсионеры могут воспользоваться рядом льгот, которые значительно облегчают их финансовую нагрузку, пишет RT. В частности, им напомнили об освобождении от налога на имущество, которое распространяется на один объект жилья — будь то квартира или дом.

По словам доктора юридических наук, декана факультета права НИУ ВШЭ профессора Вадима Виноградова, пенсионеры могут не платить налог на земельный участок площадью до 600 кв. метров.

Он отметил, что региональные власти также вправе предоставлять дополнительные скидки на транспортный налог, что может стать значительной поддержкой для многих пенсионеров.

Некоторые категории пенсионеров, такие как Герои и ветераны, могут полностью освободиться от уплаты коммунальных услуг. Остальные пенсионеры имеют право на 50%-ю скидку.

Также Виноградов напомнил, что пенсионеры также могут обратиться за субсидиями на оплату услуг, которые рассчитываются на основе их доходов и семейного статуса.

Кроме того, профессор напомнил и о налоговых вычетах — пенсионеры могут получать вычеты на покупку или строительство жилья, а также на приобретение земельных участков, предназначенных под строительство.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало о порядке начислений пенсий в 2024 году и начале 2025 года.