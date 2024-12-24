Пенсии выплатят досрочно: стал известен порядок начислений в 2024 и начале 2025 года

Некоторые пенсионеры получат выплаты за январь досрочно, сообщила пресс-служба Социального фонда России. Подробнее о сроках и нюансах —в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этом году получить пенсию раньше смогут те россияне, чьи выплаты должны прийти в период новогодних праздников — с 1 по 9 января. Досрочно будут выплачены все виды пенсии, в том числе страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Пенсионерам, получающим пенсии через Почту России, почтальоны начнут разносить выплаты с 3 января согласно установленному расписанию.

Уже с 10 января выплаты пенсий через банки будут возобновлены по стандартному графику.

Напомним, что с 1 января в России ожидается повышение пенсий работающим и неработающим пенсионерам. Так, страховая выплата пенсионерам будет проиндексирована на 7,3%, а социальная вырастет на 14,7%.

Ранее профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала о начислении двух пенсий перед Новым годом.