Российским пенсионерам назвали причины для прекращения выплат
Фото: [freepik.com]
Социальный фонд РФ вправе остановить выплату пенсий в ряде случаев. К ним относится смена человеком гражданства либо его смерть, а также признание пропавшим без вести. Об этом сообщила эксперт Нина Дзгоева, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ. Ее слова привели РИА Новости.
Дзгоева объяснила, что пенсии могут прекратить выплачивать в том случае, если человек добровольно отказался от нее. Пенсионер также лишается права на получение пенсии, если он иностранец и утрачивает вид на жительство в России.
«В случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим», - добавила эксперт.
В дальнейшем выплаты могут быть возобновлены, если устраняются препятствия. Например, в том случае, если суд отменяет решение о признании человека умершим. Также можно передумать и снова подать заявление о восстановлении выплаты страховой пенсии.
Ранее уже сообщалось о том, что пенсии всем работающим пенсионерам будут индексированы автоматически. Им не придется подавать для этого какие-либо заявления.