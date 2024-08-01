Российским пенсионерам назвали причины для прекращения выплат

Социальный фонд РФ вправе остановить выплату пенсий в ряде случаев. К ним относится смена человеком гражданства либо его смерть, а также признание пропавшим без вести. Об этом сообщила эксперт Нина Дзгоева, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ. Ее слова привели РИА Новости .

Дзгоева объяснила, что пенсии могут прекратить выплачивать в том случае, если человек добровольно отказался от нее. Пенсионер также лишается права на получение пенсии, если он иностранец и утрачивает вид на жительство в России.

«В случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим», - добавила эксперт.

В дальнейшем выплаты могут быть возобновлены, если устраняются препятствия. Например, в том случае, если суд отменяет решение о признании человека умершим. Также можно передумать и снова подать заявление о восстановлении выплаты страховой пенсии.

Ранее уже сообщалось о том, что пенсии всем работающим пенсионерам будут индексированы автоматически. Им не придется подавать для этого какие-либо заявления.