Российским полицейским обновили форму

С 10 июля для российских полицейских вступили в силу новые правила по обеспечению униформой. Теперь им будут выдавать видоизмененные предметы одежды. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По новым правилам, теперь женщины, которые служат в полиции, будут получать сапоги вместо полусапог. Также им положена шерстяная пилотка вместо шерстяной фуражки, которая выдавалась ранее. Изменились правила и для мужчин. Им начнут выдавать по двое шерстяных брюк взамен трех, параллельно этого увеличив норму выдачи легкой формы. Полицейским будет выдаваться по два комплекта повседневных костюмов с коротким рукавом вместо одного.

Одно из изменений касается обуви для всей полиции. Теперь ее тип будет зависеть от региона и климата. В холодных областях полицейским будут выдавать ботинки и сапоги на натуральном меху, а там, где царит умеренный либо жаркий климат, мех в обуви будет искусственным.

Ранее сообщалось, что в парке Победы прошла акция в честь 307-й годовщины со дня образования российской полиции. На мероприятии можно было увидеть современную и раритетную автомототехнику и средства вооружения. Также были представлены все подразделения полиции, включая кинологическое. Кроме того, состоялось выступление спецполка полиции, в ходе которого гостям продемонстрировали боевые приемы.