В парке Победы прошла акция в честь 307-й годовщины со дня образования российской полиции

Акция «Один день с полицией России» прошла в парке Победы. Мероприятие было организовано в рамках культурно-просветительского проекта музея Победы «Парк Победы. Главный патриотический» и было приурочено к 307-й годовщине со дня образования российской полиции.

На мероприятии можно было увидеть современную и раритетную автомототехнику и средства вооружения. Также были представлены все подразделения полиции, включая кинологическое. Кроме того, состоялось выступление спецполка полиции, в ходе которого гостям продемонстрировали боевые приемы.

Все желающие могли поучаствовать в активных играх, мастер-классах, обучающих занятиях и конкурсах.

В программу также вошел праздничный концерт, в рамках которого выступили творческие коллективы, барабанщицы и участники фестиваля «Спасская башня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности в регионе в летний период.