Российским школьникам увеличат нагрузку по истории

С 1 сентября 2025 года учащиеся 5-7 классов перейдут на новую программу по истории, предполагающую большее количество часов на данный предмет, сообщает РИА Новости.

С нового учебного года ребята будут изучат историю в объеме 3 часов в неделю.

У учащихся пятых классов добавляется курс "История нашего края", на его изучение выделен один час в неделю, всего - 34 часа. Для учеников 6-7-х классов курс "Всеобщая история" будет увеличен на пять часов, курс "История России" - на 12 часов, кроме того, ребята будут изучать курс "История нашего края" в объеме 17 часов, пояснил руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

Учащихся 8-11 классов нововведение касается: они продолжат изучать историю по прежней программе - два часа в неделю.

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