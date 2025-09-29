Российским туристам рассказали, как не остаться без денег и отпуска

Российским туристам рекомендовали проявлять осторожность при планировании поездок, чтобы не стать жертвами мошенников, которые все чаще используют поддельные сайты и предложения. Об этом также сообщила «Лента.ру» , цитируя слова эксперта.

В преддверии сезона отпусков российским туристам напомнили о необходимости проявлять бдительность, чтобы не попасть в сети мошенников. Так, эксперт Эмиль Зиядинов призывает путешественников быть осторожными при работе с электронной почтой: нельзя переходить по ссылкам в сомнительных сообщениях, а лучше тщательно проверять подлинность адреса отправителя и веб-сайта.

Также он настоятельно не рекомендует отправлять по электронной почте отсканированные копии личных документов и информацию о банковских картах. Зиядинов предупреждает, что злоумышленники часто выдают себя за представителей туристических компаний, предлагая привлекательные туры, а затем исчезают с полученными средствами.

Перед тем как заключить договор и произвести оплату, он советует удостовериться в легальности деятельности компании, проверив ее регистрационный номер в соответствующих реестрах. Туристам, планирующим поездки самостоятельно, следует пользоваться только надежными сервисами бронирования и официальными сайтами авиаперевозчиков, поскольку в социальных сетях нередко встречаются обманные предложения с низкими ценами.

