Российским учителям предложили выплатить 1 млн рублей

Для решения кадрового вопроса в школах крупных городов вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) представил концепцию новой программы «Учительский старт». Эта инициатива призвана стать логическим продолжением успешного проекта «Земский учитель» и создать стимулы для работы педагогов в средних и крупных населенных пунктах.

Согласно предложению, целевая аудитория программы — молодые специалисты в возрасте до 35 лет, которые заключат трудовой договор с государственными или муниципальными школами на срок от пяти лет. Ключевым условием является расположение образовательного учреждения в городе с населением более 50 тысяч человек.

Меры поддержки предлагаются существенные:

- Значительные «подъемные»: Единовременное пособие для начала профессиональной и бытовой жизни в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с учетом региональных коэффициентов.

- Помощь с жильем: Доступ к льготной ипотеке со ставкой не выше 5% годовых для приобретения жилья в том городе, где молодой учитель будет работать.

Как отметил Чернышов, успех федеральной программы «Земский учитель», запущенной в 2020 году, доказал эффективность точечных мер материального стимулирования для привлечения педагогов в малые населенные пункты. Новая инициатива направлена на формирование комплексной системы поддержки педагогических кадров по всей стране, чтобы обеспечить качественным образованием учеников не только в сельской местности, но и в крупных городских центрах.

