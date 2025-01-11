Российским водителям напомнили о выросших за езду без ОСАГО штрафах

С 1 января 2025 года в Российской Федерации были увеличены размеры штрафов для водителей, которые не имеют полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). При этом штраф будет применяться только в случае повторного нарушения. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков (РСА).

В некоторых субъектах Российской Федерации сейчас уже рассматривается возможность введения штрафов на основе данных с камер видеонаблюдения. Как сообщил эксперт, ряд регионов уже готов присоединиться к этой инициативе.

«Когда человек первый раз попался за отсутствие полиса, получил за это штраф, а потом попался в руки инспектору ГИБДД еще раз без полиса в течение года, — штраф от трех до пяти тысяч рублей», — заявил Уфимцев.

Он уточнил, что в Министерстве внутренних дел уже ведётся работа над созданием технологии, которая будет использоваться в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в России отложили введение запрета на использование смартфонов за рулем. На данный момент, если водитель использует телефон, не оснащенный устройством для телефонных переговоров без применения рук, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.