В России отложили введение запрета на использование смартфонов за рулем

Изменения в правилах дорожного движения, запрещающие водителям использовать отвлекающие устройства, такие как планшеты и смартфоны, не будут введены в действие с 1 марта 2025 года, сообщили ТАСС в Минтрансе России.

Ранее Министерство транспорта высказывало предложение о запрете использования за рулем приборов, отвлекающих внимание водителя.

Под это определение попадают планшеты, смартфоны и мультимедийные системы автомобиля, предназначенные для просмотра видеоконтента во время движения.

На данный момент, если водитель использует телефон, не оснащенный устройством для телефонных переговоров без применения рук, ему грозит административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.

Ранее в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев к осторожности в связи с гололедом и гололедицей.